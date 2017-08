Samoopodatkowanie mieszkańców

Samoopodatkowanie mieszkańców to oryginalny pomysł na finansowanie realizacji zadań publicznych. Świadczy ono o przywiązaniu do swojej „małej ojczyzny”. Jest to także sygnał, że władze lokalne nie zapewniają świadczeń na wymaganym poziomie, ale w świadomości mieszkańców winowajcą nie są tu władze, tylko faktyczny brak odpowiednich środków finansowych.