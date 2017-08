Pobór opłaty targowej przez inkaso

Opłata targowa jest, wbrew nazwie, quasi-podatkiem. Jest świadczeniem bezzwrotnym, pieniężnym i co najważniejsze - nie jest to świadczenie wzajemne. Gmina nie ma obowiązku czynić nic ponad wydzielenie miejsc do handlu. Nie musi tworzyć specjalnej infrastruktury, by od osób sprzedających w tych miejscach żądać uiszczania opłaty targowej.

Zasady ustalania i poboru opłaty targowej, termin jej płatności oraz wysokość stawek określa w drodze uchwały rada gminy (art. 15 i 19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; dalej: u.p.o.l.). Ma to swoje oczywiste uzasadnienie, ponieważ na mocy art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z opłaty targowej należą do dochodów własnych gminy.

Elementy uchwały i umowy

Uchwała rady gminy musi być na tyle precyzyjna, by nie było wątpliwości, kto jest inkasentem tej opłaty i ma prawo ją pobierać. (zob. wyrok WSA w Szczecinie z 4 lutego 2015 r.; sygn. I SA/Sz 1508/14).

Zgoda przyszłego inkasenta, wyrażona jeszcze przed podjęciem uchwały, ma na celu zabezpieczenie wykonania uchwały. Może się bowiem zdarzyć, że wybrany inkasent odmówi pełnienia tej funkcji (najczęściej z powodu wysokości wynagrodzenia).

Trzeba pamiętać, że rada gminy ma pełną dowolność co do wyboru podmiotów, którym chce powierzyć funkcję inkasenta. Wybór, który z podmiotów w gminie będzie inkasentem, ma skutek finansowy w zakresie podatku od towarów i usług. Chodzi o sytuację, czy inkasent jest czynnym podatkiem VAT i czy za swe czynności wystawia fakturę czy zwykły rachunek.

Prawo pozwala także radzie gminy swobodnie określać wysokość wynagrodzenia dla każdego inkasenta. Wynagrodzenie inkasentów określane jest jako procent zebranej i wpłaconej na rachunek bankowy gminy opłaty targowej. Gminy często wprowadzają dodatkowo progi przychodów, od osiągnięcia których prowizja jest większa. Wynagrodzenie dla poszczególnych inkasentów może się różnić - nawet jeśli czynności przez nich wykonywane są bardzo zbliżone.

Właśnie z tych powodów warto zawrzeć umowę z inkasentem - aby np. nie narażać gminy na późniejsze procesy. W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu wykonywania inkasa, sposobu i terminu rozliczania się przez inkasentów z pobranych opłat, czasu trwania umowy, terminu wypłaty wynagrodzenia inkasentowi, odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez inkasenta przy zbieraniu opłat, a także rewiru działania.

