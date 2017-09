Pas drogowy a podatek od nieruchomości

Co do zasady, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych (w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) oraz zlokalizowane w nich budowle (za wyjątkiem tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych) są zwolnione z podatku od nieruchomości (art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: u.p.o.l.).

Mimo dość - wydawałoby się - czytelnego zapisu problem pojawia się już przy definicji pasa drogowego. Należy tu przede wszystkim sięgnąć do przepisów o drogach publicznych i stamtąd zaczerpnąć odpowiednią definicję. Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Aby zatem można było mówić o pasie drogowym, który upoważnia do zwolnienia z podatku od nieruchomości, musi on być fizycznie wydzielony. Sam fakt powstania nowej drogi nie niesie za sobą automatycznie istnienia pasa drogowego.

Jak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 29 maja 2013 r. (sygn. akt I SA/Go 176/13), "samo wybudowanie drogi w żadnym razie nie prowadzi do automatycznego powstania pasa drogowego - bez względu nawet na rodzaj nawierzchni drogi. Ona pozostanie drogą, ale tylko w znaczeniu potocznym, a nie w prawnym rozumieniu ustawy o drogach publicznych".

Od pracowników odpowiedzialnych za wydanie prawidłowej decyzji w tym zakresie wymaga się sprawdzenia w terenie - ale także w drodze wymiany informacji (dokumentów, zaświadczeń) z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej - czy pas drogowy istnieje w rzeczywistości i dodatkowo także w sensie prawnym. Wymagać to będzie dodatkowego nakładu pracy - szczególnie w małych gminach, w których często w dziale podatkowym zatrudniona jest jedna bądź dwie osoby. Jednak takie działanie się opłaci.

