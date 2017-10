Ustalanie opłaty za udostępnianie informacji publicznej

ODPOWIEDŹ: Nie, ustalona przez organ wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie może być dowolna. Musi ona uwzględniać koszty rzeczywiste, poniesione w celu przygotowania tej informacji.

UZASADNIENIE: Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych przysługuje każdemu obywatelowi (art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; dalej: uodip).

Obowiązek udostępniania informacji publicznej mają władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 uodip).

Dostęp do informacji publicznej, co do zasady, jest bezpłatny. Jeśli jednak informacja ma być udostępniana na wniosek, a podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przekształcenia wówczas może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku udostępniający informację musi powiadomić zainteresowanego o wysokości tej opłaty (art. 15 ust. 1 i 2 uodip).

Zatem ustalenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązkowe.

