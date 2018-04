Ujęcie zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji celowej w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S

Jednostka otrzymała w 2017 r. dotacje na podręczniki w kwocie 5000 zł, w związku z realizacją zadań zleconych. W wyniku niewykorzystania dotacji jednostka dokonała zwrotu środków do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 200 zł. W 2018 r. okazało się, że należy zwrócić jeszcze 5 zł, i takiego zwrotu dokonano do 31 stycznia 2018 r. Jaką kwotę należy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S za 2017 r. w kolumnie „Dochody otrzymane”? Czy dochody otrzymane należy pomniejszyć o zwroty dokonane w okresie sprawozdawczym, czyli do 31 grudnia 2017 r., czy również o te dokonane w roku następnym? Czy zwrot dotacji w styczniu 2018 r. należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S za I kwartał 2018 r. tylko w kolumnie „Dochody otrzymane” w kwocie 5 zł ze znakiem „-„, w przypadku gdy kolumny „Plan” i „Dochody wykonane” za I kwartał 2018 r. wynoszą „0”?