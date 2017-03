Wzory oświadczeń o powiązaniach rodzinnych, służbowych, prawnych i faktycznych

Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) jest składane w formie pisemnej – i to pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Osoba składająca oświadcza m.in. o tym, czy pozostaje z wykonawcą w stosunku:

● rodzinnym lub osobistym,

● faktycznym lub prawnym – takim, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

Nie ma obecnie wzoru takiego oświadczenia określonego w obowiązujących przepisach prawnych. Przez wiele lat wzór taki jednak istniał w postaci oświadczenia ZP-1. Był to załącznik do rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obecnie przykładowy wzór oświadczenia został opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Stosownie do treści art. 17 ust. 2 upzp, przed odebraniem oświadczenia od osoby składającej, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył on czynności w postępowaniu, musi uprzedzić o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Przekłada się to na praktyczny aspekt wypełnienia tego obowiązku. Tymczasem wielu zamawiających nie zauważa faktu tej z pozoru małej zmiany, dokonanej w wyniku nowelizacji przepisów upzp z 22 czerwca 2016 r.

Metody uprzedzenia o odpowiedzialności karnej mogą być różne. W celu uczynienia zadość ustawowemu wymogowi odpowiednie pouczenie można umieścić na odwrocie lub przed treścią oświadczenia z art. 17 ust. 1 upzp. Czynność pouczenia może być dokonywana również w inny sposób. Może być np. zawierana w decyzji o powołaniu komisji przetargowej.

W artykule zamieszono wzory omawianych oświadczeń.