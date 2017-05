Wspólna obsługa w zakresie zamówień publicznych niedopuszczalna

Wyrokiem z dnia 8 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 68/17) oddalił skargę rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.552.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Kwestionowany przez radę gminy akt nadzoru był przedmiotem opublikowanego na łamach Portalu artykułu pt. „Przekazanie centrum usług wspólnych (CUW) zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych”.

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy na podstawie art. 10b ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjnej. Określając zakres wspólnej obsługi prowadzonej przez jednostkę obsługującą, rady gmin wskazały na zadanie polegające na przygotowaniu postępowań na zakup usług, dostaw i robót budowlanych, do których stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych.

Jak wskazał Wojewoda, na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych zasadą jest, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Organ nadzoru wskazał przy tym, że sytuacje, w których zadania w przedmiotowym zakresie wykonywane będą przez inne podmioty, ustawodawca wprost uwzględnił w ustawie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, jak również – w oparciu o art. 16 ust. 1 tej ustawy – przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnie z innymi zamawiającymi.

Wojewoda Śląski podkreślił, że przepisy Prawa zamówień publicznych stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że rada gminy nie posiada upoważnienia do przekazania w trybie i na zasadach określonych w przepisach art. 10-10d ustawy o samorządzie gminnym jednostce obsługującej jakichkolwiek zadań jednostki obsługiwanej z zakresu dokonywania zamówień publicznych. W związku z powyższym organ nadzoru wskazał, że ani przywołane przepisy Prawa zamówień publicznych, jak również żadne inne przepisy obowiązującego prawa nie zawierają upoważnienia dla rady gminy do przyjęcia kwestionowanego postanowienia uchwały.

Organ nadzoru zauważył, że ustawodawca w art. 15c ust. 1 Prawa zamówień publicznych upoważnił radę gminy do wskazania albo powołania podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego albo do określenia sposobu powoływania takich podmiotów. Wynika z tego, że powoływana kwestionowaną uchwałą jednostka mogłaby wykonywać zadania centralnego zamawiającego dla jednostek obsługiwanych, jednakże warunkiem jest prawidłowo podjęta w tym przedmiocie uchwała, zawierająca wszystkie elementy wymienione w ww. przepisie.