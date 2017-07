Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetargi nieograniczone albo przetargi ograniczone. W postępowaniach prowadzonych w trybach podstawowychobowiązuje zasada udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na stronie internetowej (niekoniecznie własnej) - w zależności od wartości zamówienia - od dnia:

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP,

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Adres strony internetowej, na której udostępnia się SIWZ, zamawiający powinien podać w ogłoszeniu o zamówieniu.

W pozostałych trybach udzielania zamówienia, w których sporządzana jest SIWZ, decyzja o udostępnieniu specyfikacji na stronie internetowej należy do zamawiającego.

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od progów unijnych. W dniu 8 maja 2017 r. zamawiający wysłał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Tego samego dnia na swojej stronie internetowej zamieścił SIWZ. Ogłoszenie zostało natomiast opublikowane 12 maja. W tym przypadku zamawiający przedwcześnie zamieścił SIWZ na swojej stronie internetowej. Zrobił to w dniu wysłania ogłoszenia do publikacji, a nie w dniu publikacji. Stanowi to naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). Mimo to okoliczność wcześniejszego ogłoszenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego w stosunku do daty publikacji ogłoszenia może zostać uznana za niemającą wpływu na wynik postępowania. Takie naruszenie z reguły nie uniemożliwia bowiem zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawsze podlega to jednak ocenie w zależności od danego stanu faktycznego.

Do naruszenia przepisów upzp prowadzi także zbyt późne udostępnienie SIWZ na stronie internetowej. Nie są to sytuacje rzadkie, o czym świadczą np. wyniki kontroli Prezesa UZP - zwłaszcza dotyczące postępowań prowadzonych po wejściu w życie nowelizacji upzp z 22 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 21 września 2016 r. Opublikowane zostało 23 września 2016 r. Zamawiający udostępnił natomiast SIWZ na stronie internetowej od 27 września 2016 r. do 8 listopada 2016 r. - a więc dopiero po 4 dniach od publikacji ogłoszenia w Dzienniku. W dniu 29 września 2016 r. zamawiający zmienił m.in. termin składania i otwarcia ofert (z 3 listopada 2016 r. na 8 listopada 2016 r.). Wskazał, że "powyższa zmiana wynika z opóźnienia w udostępnieniu SIWZ na stronie internetowej zamawiającego". Pomimo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, Prezes UZP uznał, że zaniechanie udostępnienia SIWZ na stronie internetowej od 23 września 2016 r. stanowi naruszenie art. 37 ust. 2 upzp. Nie ma ono jednak w tym przypadku wpływu na wynik postępowania (zob. kontrola Prezesa UZP z 2016 r., nr UZP/DKUE/KU/88/16; www.uzp.gov.pl).

W trybie przetargu nieograniczonego zamawiający nie przekazuje SIWZ wykonawcom na ich wniosek w tzw. tradycyjnej formie. Przepis art. 42 ust. 2 upzp - przewidujący taką możliwość - został uchylony przez nowelizację upzp z 22 czerwca 2016 r.

Warto zwrócić także uwagę na przewidziane w przepisach upzp wyjątki umożliwiające zamawiającemu odstąpienie od obowiązku udostępniania części SIWZ na stronie internetowej. Dotyczy to wskazanej w art. 37 ust. 6 upzp okoliczności, gdy zamawiający nałoży na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania. Nie chodzi tu tylko o poufny charakter w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Należy także wiązać ten wyjątek m.in. z informacjami o charakterze "wrażliwym".

Mogą to być np. kody źródłowe stanowiące element opisu przedmiotu zamówienia w branży IT, czy plany pomieszczeń objętych remontem w jednostce wojskowej. Chodzi więc o takie informacje, których zamawiający nie chce lub nie może ujawnić bliżej nieokreślonemu kręgowi osób - co niewątpliwie nastąpiłoby poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej.

W takim przypadku zamawiający określa w SIWZ środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji. Wskazuje też sposób uzyskania tych informacji. Może to być np. możliwość odebrania części SIWZ w siedzibie zamawiającego, przekazanie jej na płycie CD bądź zalogowanie się na stronie internetowej z dostępem do informacji objętych ochroną poufności.

Przy wskazywaniu środków ochrony uzyskania części SIWZ trzeba pamiętać, aby nie naruszyć jednocześnie zasady równego traktowania wykonawców.

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

ANDRZELA GAWROŃSKA-BARAN

doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk zamówień publicznych, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach i trener na szkoleniach, autor wielu artykułów i komentarzy z zakresu zamówień publicznych, radca prawny