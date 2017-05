Ponaglenie - nowelizacja Kpa

Organy są zobowiązane do załatwiania spraw w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) oraz w przepisach szczególnych. Według tego przepisu, organy powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jej rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ powinien zawiadomić stronę podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Do 1 czerwca środkiem, który przysługuje stronie na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania, jest zażalenie lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli sprawą zajmuje się organ, od którego nie ma organu wyższego rzędu (minister w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze) wówczas przysługuje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W każdym innym przypadku stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia.

Tryb wniesienia ponaglenia oraz terminy

Jak już zostało wspomniane, od 1 czerwca rolę środka służącego na bezczynność/przewlekłe prowadzenie postępowania pełnić będzie ponaglenie. Ponaglenie wnosi strona do organu wyższego rzędu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli od organu prowadzącego postępowanie nie ma organu wyższego stopnia, wówczas wnosi się je bezpośrednio do organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ prowadzący postępowanie ma 7 dni na przekazanie ponaglenia, wraz z odpisem akt, do organu wyższego stopnia, który musi się do wniesionego ponaglenia ustosunkować. Organ wyższego stopnia ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

W przypadku gdy od organu nie ma organu wyższego stopnia niezwłocznie rozpatruje on ponaglenie.

Co dalej?

Organ wyższego stopnia, który otrzymał ponaglenie i się do niego ustosunkował, musi je rozpatrzyć. Polega to na wydaniu postanowienia, w którym:

wskazuje się, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a) zobowiązuje się organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone;

b) zarządza się wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Organ prowadzący postępowanie (ten od którego nie ma organu wyższego stopnia) w przypadku stwierdzenia swojej bezczynności lub przewlekłości niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

