Mediacja w sprawach administracyjnych - rozporządzenie

Na stronach Rządowego Centrum legislacji opublikowano projekty rozporządzeń dotyczących mediacji w sprawach administracyjnych – zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowoadministracyjnego.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Już za kilka dni wejdzie w życie najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Jedną z największych „nowości” wprowadzanych do KPA jest instytucja mediacji, której istota została przybliżona w artykule „Do postępowania administracyjnego wkracza mediacja”. Zgodnie z nowymi przepisami mediator będzie miał prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyrazi zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywać będzie organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej. Koszty mediacji będą pokrywane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Kwestie szczegółowe związane z wynagrodzeniem mediatora oraz kosztami jego działania uregulować ma rozporządzenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydane na podstawie art. 263a KPA. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy oraz sprawny przebieg mediacji, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.

W projekcie rozporządzenia z dnia 15 maja 2017 roku – opublikowanym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji – zaproponowano, aby w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosiło 1% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sprawy nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenia postępowania mediacyjnego ma wynosić za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych – łącznie nie więcej niż 450 złotych. Powyższe rozwiązania mają stanowić motywację motywatora do możliwie szybkiego zakończenia mediacji i uniknięcia jej zbędnego przedłużania.

Jednocześnie projekt rozporządzenia określa, iż zwrotowi podlegać mają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: