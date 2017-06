Czynny udział stron w postępowaniu administracyjnym po 1 czerwca 2017 r.

Najnowsze zmiany w k.p.a. mają na celu poprawę zaufania obywatela do organów władzy publicznej a także przyspieszenie postępowania administracyjnego. Strona w postępowaniu administracyjnym może liczyć na to, że w toku postępowania będą przysługiwały jej pewne uprawnienia. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim pomogą stronie podjąć działania zgodne z jej interesem prawnym. Obowiązkiem organów jest zapewnić stronie możliwość skorzystania z przysługujących jej praw.

Jednym z takich uprawnień jest możliwość wzięcia czynnego udziału w postępowaniu. Niezagwarantowanie stronie możliwości skorzystania z tego prawa, może skutkować nawet wznowieniem postępowania, w myśl art. 145§ 1 pkt. 3 k.p.a.

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym

Prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zostało wyrażone w art. 10§1 k.p.a. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Obejmuje to m.in. prawo stron do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zawiadomienie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin, czy też zapewnienie stronie czynnego udziału w przeprowadzaniu dowodu.

Należy zaznaczyć, że stronie przysługuje prawo a nie obowiązek czynnego udziału w postępowaniu. Oznacza to, że strona wcale nie musi z niego korzystać. Organ administracji publicznej musi jednak zapewnić stronie możliwość skorzystania z tego uprawnienia

Ten obowiązek ma co do zasady charakter bezwzględny. Niezapewnienie stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym stanowi naruszenie prawa oraz przesłankę do wznowienia postępowania.

W pewnych wypadkach organ administracji publicznej może odstąpić od opisywanego obowiązku. Może to nastąpić jedynie w przypadku gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

W sytuacji, w której organ z w/w przyczyn odstąpi od zapewnienia stronie prawa do czynnego udziału w postępowaniu, jest on zobowiązany do utrwalenia w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia.

Zmiany w postępowaniu dowodowym

Nowelizacja, wprowadziła zmiany dotyczące czynnego udziału strony w przeprowadzaniu dowodów. Przed nowelizacją obowiązkiem organu było poinformowanie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Stronie przysługiwało ponadto prawo do wzięcia udziału w przeprowadzeniu dowodu, zadawania pytań świadkom, biegłym i stronom oraz składania wyjaśnień.

Ustawodawca w dalszym ciągu nakłada na organ w/w obowiązki, oraz przyznaje stronie wymienione uprawnienia, ale w nowelizacji rozszerza je, dodając art. 79a § 1 i 2.

Nowe przepisy zakładają, że w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony , które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Do tego obowiązku stosuje się także art. 10 § 2 i 3 (wyżej opisywana możliwość odstąpienia od obowiązku w przypadku wystąpienia konkretnych przesłanek).

W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w § 1.

Przepis ten, w założeniu ma mobilizować organ do bardziej wnikliwego i szczegółowego rozpoznania treści żądań strony, na wszystkich etapach postępowania wszczynanego przez stronę.

Zasada czynnego udziału a tryb uproszczony

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu uległa pewnej modyfikacji, w zakresie stosowania jej w nowej procedurze jaką jest postępowanie uproszczone. W skrócie, ustawodawca wprowadził procedurę, w której mają być rozstrzygane niezwłocznie (ale w ciągu 1 miesiąca) sprawy nieskomplikowane, gdzie zazwyczaj występuje tylko jedna strona. Ten tryb może zostać zastosowany tylko, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Z uwagi na to, że celem tego trybu jest przyspieszenie postępowania, uproszczeniu podlega cała procedura. To uproszczenie polega m.in. wykorzystaniu urzędowych formularzy, uproszczeniu uzasadnienia faktycznego i prawnego, ograniczeniu postępowania dowodowego czy ograniczeniu zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. To ograniczenie polega na tym, że strona nie musi wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

