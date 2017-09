Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym

Rola organizacji społecznych jest ogromna, działają one na różnych płaszczyznach funkcjonując obok sektora publicznego. Organizacja społeczna może odegrać ogromną rolę w postępowaniu administracyjnym.

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym został uregulowany w art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem, o którym mowa w zdaniu poprzednim organizacja może wszcząć postępowanie albo wystąpić z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. Organizacja społeczna może to zrobić oczywiście w imieniu innej osoby. Warunkiem jest jednak to, aby było to uzasadnione celami statutowymi organizacji występującej w postępowaniu oraz musi za tym przemawiać interes społeczny.

W procedurze administracyjnej organizacja społeczna może występować w imieniu i na rzecz:

pracownika delegowanego na terytorium RP,

pracownika delegowanego z terytorium RP,

pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP,

pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP.

Należy zaznaczyć, że strona postępowania administracyjnego musi wyrazić zgodę na to, żeby organizacja społeczna działała na jej rzecz i w jej imieniu. W procedurze administracyjnej organizacji, o której mowa w zdaniu poprzednim przysługują takie same prawa jak stronie.

Organizacja społeczna zostanie zawiadomiona o tym, że wszczęto postępowanie w sprawie innej osoby, jeżeli organ administracji publicznej uzna, że:

przemawia za tym interes społeczny,

może być zainteresowana ze względu na swoje cele statutowe.

Organizacja społeczna ma prawo również przedstawić organowi administracji publicznej swój pogląd w sprawie. Warunkiem jest jednak to, że nie uczestniczy ona w postępowaniu na prawach strony.

Opracowano na podstawie art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego