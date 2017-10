Zasada nakłaniania do ugody po 1 czerwca 2017 r.

Zasadami ogólnymi zapisanymi w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego są:

Zasada państwa prawa,

Zasada praworządności,

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,

Zasada współdziałania organów administracji publicznej,

Zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej,

Zasada informowania stron,

Zasada uczestnictwa stron w postępowaniu,

Zasada wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy,

Zasada szybkości postępowania,

Zasada nakłaniania do ugody,

Zasada pisemności postępowania,

Dwuinstancyjność postępowania,

Ostateczność decyzji.

W niniejszym artykule omówiona została zasada nakłaniania do ugody, która uregulowana jest w art. 13 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z nią organ administracji publicznej powinien dążyć do polubownego załatwiania sprawy. Chodzi rzecz jasna o sprawy, które pozwalają na takie polubowne rozstrzygnięcie. Przede wszystkim organ administracji publicznej powinien skłaniać strony do zawarcia ugody. W zdaniu poprzednim mowa o sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach. Ponadto podejmowane powinny być czynności niezbędne do przeprowadzenia mediacji.

Na danym etapie postępowania administracyjnego organ administracji publicznej powinien także podjąć wszelkie czynności prowadzące do mediacji oraz zawarcia ugody. Obowiązkiem organu jest przede wszystkim udzielanie wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.