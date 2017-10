Brak regulacji nie oznacza jednak, że organy administracji publicznej wcześniej nie współdziałały ze sobą. Wprowadzona zasada rozszerzyła i usystematyzowała tę kwestię.

Zasada współdziałania organów administracji publicznej uregulowana jest w art. 7b Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z artykułem, o którym mowa w zdaniu poprzednim:

W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Organy administracji publicznej powinny więc kierując się interesem społecznym oraz słusznym interesem obywateli możliwie jak najszybciej sprawę wyjaśnić. Współdziałanie organów administracji publicznej powinno doprowadzić do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawnego każdej sprawy.

Należy pamiętać, że w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego kładzie się nacisk na rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony. Sprawy administracyjne powinny być prowadzone możliwie szybko. Aby zdyscyplinować organy administracji publicznej oraz przyspieszyć postępowanie administracyjne wprowadzono instytucję milczącego załatwienia sprawy. Z kolei w zdyscyplinowaniu stron postępowania administracyjnego ma pomóc instytucja ponaglenia.

Wszelkie wprowadzone nowości oraz zasady mają na celu ułatwienie i przyspieszenie postępowania administracyjnego.

Do zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, poza zasadą współdziałania organów administracji publicznej, wprowadzono zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Wiele zasad zmieniło się. Przykładem znowelizowanych przepisów z działu zasady ogólne jest chociażby zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej, czy też zasada nakłaniania do ugody.