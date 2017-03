Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej za zwłokę

Organy administracji publicznej mają obowiązek by niezwłocznie załatwiać wszelkie sprawy. Pracownik takiego organu może ponosić odpowiedzialność za nieuzasadnioną zwłokę lub zaniedbania z jego strony. Reguluje to art.38 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA) oraz inne ustawy do, których się odwołuje.