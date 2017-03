Obowiązek złożenia informacji ZUS ZSWA za 2016 r.

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (dalej: ustawa pomostowa) wprowadza obowiązek opłacania składek na tzw. Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP).

Opłacanie składek na FEP

Składkę na FEP zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracownikami wykonującymi prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze są jedynie osoby zatrudnione przy takich pracach w ramach stosunku pracy. Nie są nimi np. osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Płatnik ma obowiązek opłacania składki za pracownika, który spełnia łącznie następujące przesłanki:

● urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

● wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie pomostowej

– art. 35 ust. 1 ustawy pomostowej.

Płatnik składek obowiązany jest opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników spełniających te kryteria, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac – tj. od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku.

Ustawa pomostowa nałożyła na płatników składek obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP (art. 41 ust. 4 pkt 2 tej ustawy). Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnicy składek mają obowiązek przekazywać do ZUS w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – na formularzu ZUS ZSWA – za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku (art. 38 ust. 2 ustawy pomostowej). Są sytuacje, w których płatnik składek jest zobowiązany do odstąpienia od tej ogólnej zasady i złożenia informacji ZUS ZSWA w innym terminie.

W artykule szczegółowo omówiono zasady wypełniania formularza ZUS ZSWA.