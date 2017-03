Jaki wpływ na prawo i wysokość trzynastki ma nieobecność pracownika

Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – trzynastki, uzależnione jest od faktycznie przepracowanego przez pracownika okresu w ciągu całego roku kalendarzowego. Gwarancją otrzymania trzynastki w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u pracodawcy całego roku kalendarzowego. Przepracowanie oznacza faktyczne wykonywanie pracy, a nie jedynie pozostawanie w stosunku pracy (uchwała SN z 25 lipca 2003 r., III PZP 7/2003 r., OSNP 2004/2/26; wyrok SN z 18 października 2011 r., I PK 263/10).

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego (365 dni), nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

reklama reklama

Naliczając uprawnienia do trzynastki w określonej wysokości, należy pamiętać, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.

Przy ustalaniu minimalnego, 6-miesięcznego okresu uprawniającego do trzynastki, uwzględniamy jedynie przepracowany przez pracownika czas.

Zobacz serwis: Finanse

Choroba pracownika

Jakakolwiek usprawiedliwiona nieobecność w pracy z innych przyczyn, niż określone w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, nie uprawnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jeżeli nie przepracował on wymaganych co najmniej 6 miesięcy (uchwała Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03; OSNP 2004/2/26). Okresy pobierania zasiłku i wynagrodzenia chorobowego nie są również wliczane do 6-miesięcznego okresu wymaganego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2011 r., III PZP 3/11).

Choroba pracownika będzie zatem traktowana jako okres przez pracownika nieprzepracowany, a tym samym nie będzie on doliczany do okresu pracy uprawniającego pracownika do trzynastki. Przy określaniu podstawy wymiaru trzynastki uwzględnia się te elementy wynagrodzenia, które służą do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Posługujemy się bowiem przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie o urlopach wypoczynkowych), które wyłącza wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną z podstawy wymiaru trzynastki.

Zobacz serwis: Oświata

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Jaki wpływ na prawo i wysokość trzynastki ma nieobecność pracownika

W artykule omówiono także pozostałe okresy nie traktowane jako przepracowane.