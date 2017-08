Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego

Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; dalej: k.k.). Nie ma jednak enumeratywnie wskazanych wszystkich przestępstw, które dotyczą funkcjonariuszy publicznych. Można znaleźć je zarówno rozsiane w przepisach k.k., jak i w innych ustawach. Według Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny może popełnić wiele rodzajów przestępstw. Część z nich, z uwagi na pełnienie funkcji publicznej, może być popełniona wyłącznie przez urzędnika.

Najpopularniejszymi "przestępstwami urzędniczymi" są:

łapownictwo (zarówno czynne, jak i bierne),

poświadczenie nieprawdy,

ujawnienie tajemnicy (państwowej lub służbowej),

nadużycie funkcji oraz udaremnienie,

utrudnianie przetargu publicznego.

Przyjęcie korzyści majątkowej

Najczęściej popełnianym przez funkcjonariuszy publicznych przestępstwem jest łapownictwo. Odpowiedzialności karnej za łapownictwo podlega osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową. Sama obietnica jej przyjęcia wystarcza do popełnienia przestępstwa. Wówczas taki funkcjonariusz publiczny podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu. O ile w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, o tyle za przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości (lub tylko obietnicę jej przyjęcia) sprawca podlega surowszej karze - od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 listopada 2016 r. (sygn. akt IV KK 230/16), przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, musi pozostawać w związku z pełnieniem przez sprawcę funkcji publicznej. Może to nastąpić w związku z załatwieniem konkretnej sprawy (przed jej załatwieniem, w czasie jej załatwiania lub po jej załatwieniu). Aby odpowiedzieć w konkretnym wypadku na pytanie, czy korzyść (jej obietnica) pozostaje w związku z pełnieniem funkcji publicznej, trzeba rozważyć, czy korzyść zostałaby udzielona, gdyby sprawca takiej funkcji nie pełnił.

Kodeks karny penalizuje zarówno przyjęcie korzyści majątkowej (oraz obietnicy jej przyjęcia), jak i jej wręczenie. O ile funkcjonariusz publiczny odpowiada za przyjęcie korzyści majątkowej, o tyle każdy, kto wręcza korzyść majątkową, podlega odpowiedzialności karnej.

W artykule omówiono pozostałe przestępstwa karne, jakich może dopuścić się funkcjonariusz publiczny.