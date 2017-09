Zadania burmistrza, wójta i prezydenta miasta w nowym Prawie wodnym

Na podstawie art. 14. ust. 1 Prawa wodnego organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,

minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,

Prezes Wód Polskich,

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,

dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,

kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich,

dyrektor urzędu morskiego,

wojewoda,

starosta,

wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Przepisy art. 37 - 47 Prawa wodnego regulują kwestie kąpielisk. Na tej podstawie rada gminy określa corocznie (do 20 maja) sezon kąpielowy. Obejmuje on okres między 1 czerwca a 30 września. Rada określa też corocznie do 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Obie te uchwały są aktami prawa miejscowego.

Projekt uchwały z wykazem kąpielisk przygotowuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dokument ten jest ogólnie dostępny. Jest on podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Prawo umożliwia składanie uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały. Projekt przekazywany jest też do zaopiniowania:

Wodom Polskim,

właścicielowi wód,

właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,

dyrektorowi parku narodowego (w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego),

właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego (w przypadku polskich obszarów morskich),

właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej (w przypadku śródlądowej drogi wodnej).

Kąpielisko może zostać utworzone nawet na obszarze parku narodowego, jeżeli nie sprzeciwiają się temu postanowienia planu ochrony parku narodowego albo planu zadań ochronnych oraz zasady udostępniania parku narodowego.

Po podjęciu uchwały wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian liczby kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego.

