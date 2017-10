Płaca zasadnicza gminnego urzędnika idzie w górę

Ustalając minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, Rada Ministrów postanowiła zrobić to oddzielnie dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz oddzielnie dla pozostałych pracowników samorządowych. Stąd w obecnie obowiązujących przepisach mamy dwie tabele (A i B). Pierwsza, dotycząca pracowników urzędów, zawiera XXII kategorie zaszeregowania (kwoty od 1100 zł do 3000 zł). Druga, dotycząca pozostałych pracowników samorządowych, zawiera XIX kategorii zaszeregowania (kwoty od 1100 zł do 1700 zł).

Stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych nie były zmieniane od dnia wejścia ich w życie, czyli od prawie dziewięciu lat. O ile jednak w 2009 roku minimalna stawka w I kategorii zaszeregowania (1100 zł) stanowiła 86,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę (była to kwota 1276 zł), o tyle obecnie stanowi zaledwie 55% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2017 roku wynosi 2000 zł. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę osiąga dopiero XVII kategoria wynagrodzenia dla zatrudnionych w urzędach. Jednocześnie najwyższa, XIX kategoria zaszeregowania pozostałych pracowników samorządowych (tabela B) jest o 300 zł niższa od obowiązującego poziomu płacy minimalnej.

Sytuację tę zmienia przyjęte przez rząd 7 sierpnia 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie nowelizujące). Jego przepisy likwidują podział na pracowników urzędów i pozostałych pracowników samorządowych. Od 1 stycznia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w obydwu grupach będą jednakowe. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy samorządowi będą otrzymywać płacę zasadniczą według jednej z XXII kategorii zaszeregowania, w których stawki minimalne zostały ustalone na poziomie 1700 zł - kategoria I do 3000 zł - kategoria XXII.

