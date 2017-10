Ocena pracowników - pracownicy samorządowi

Jak wynika z art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych), okresowej ocenie podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Takie brzmienie przepisu oznacza, że ocenom nie podlegają doradcy i asystenci oraz pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Dodatkowo okresowych ocen nie przeprowadza się również w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru, czyli m.in.:

● marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

● starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

● wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

● zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz

● skarbnika gminy, powiatu czy województwa.

Kierownik jednostki może objąć procedurą ocen okresowych również pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze. Wynika to z prawa pracodawcy do oceny pracy pracowników, a w szczególności - stopnia wywiązywania się z obowiązków pracowniczych. Procedura przewidziana dla tych pracowników może być taka sama jak w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika.

Okresowa ocena pracownika samorządowego ma dotyczyć wypełniania przez niego obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz tzw. podstawowych obowiązków pracownika samorządowego. Katalog podstawowych obowiązków został określony przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to katalog zamknięty, który obejmuje obowiązki podlegające ocenie. Należą do nich:

● dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,

● przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

● wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

● udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,

● dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

● zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

● zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

● stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

● sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

- art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

