Ograniczenie dostępu do gazowej sieci przesyłowej

8 lutego 2017 r. wejdzie w życie kolejna zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (jedn. tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 1059 ze zm.). Zmiana dotyczy wymagań technicznych, zawartych w załączniku do rozporządzenia, odnoszących się do warunków przyłączenia do sieci przesyłowej gazowej.

Po zmianie przepisów rozporządzenia:

• w zakresie podmiotów należących do grupy przyłączeniowej A (podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci będą bezpośrednio przyłączane do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia, z wyłączeniem podmiotów należących do grupy przyłączeniowej C) – do sieci gazowej przesyłowej przyłączone będą mogły być jedynie urządzenia i instalacje:

- o mocy przyłączeniowej 45 000 m3/h lub większej, nieprzyłączone do sieci gazowej dystrybucyjnej;

- służące wyłącznie do zasilania pojazdów gazem ziemnym, niezależnie od ich mocy,

przy czym obie powyższe kategorie urządzeń i instalacji będą mogły być przyłączone jedynie do sieci przesyłowej o średnicy mniejszej niż DN 1300,

• w zakresie podmiotów należących do grupy przyłączeniowej C (podmioty, zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego) zajmujących się przesyłaniem albo dystrybucją – do sieci przesyłowej gazowej o średnicy DN 1300 i większej przyłączone będą mogły być jedynie urządzenia i instalacje, z wykorzystaniem których prowadzona jest działalność w zakresie przesyłania paliw gazowych.

Zgodnie z obowiązującym dotychczas brzmieniem przepisów tego rozporządzenia urządzenia, sieci lub instalacje należące do podmiotów z grupy przyłączeniowej A mogły być przyłączane do sieci gazowej przesyłowej jeśli ich moc przyłączeniowa wynosiła co najmniej 5 000 m3/h (bez warunków w zakresie średnicy sieci), zaś w zakresie przyłączania podmiotów należących do grupy przyłączeniowej C granicznych wymagań technicznych uzależniających możliwość przyłączenia do sieci przesyłowej od średnicy sieci lub mocy przyłączeniowej nie określano.

W rozporządzeniu nowelizującym przewidziano również przepis przejściowy wskazujący, iż wnioski o przyłączenie złożone do dnia wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej datą złożenia wniosku jest data otrzymania przez Operatora Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. kompletnego wniosku (pkt. 5.3.10 IRiESP).

Podsumowując, zmiana powyższa ma znaczenie dla podmiotów należących do grupy przyłączeniowej A oraz grupy przyłączeniowej C zajmujących się dystrybucją, które zamierzają przyłączyć się do sieci przesyłowej. Pierwsze z nich, o ile nie prowadzą działalności w zakresie zasilania pojazdów gazem ziemnym, mogą to zrobić jedynie w przypadku osiągania mocy przyłączeniowej nie mniejszej niż 45 000 m3/h i nie zostały przyłączone do sieci dystrybucyjnej pod warunkiem, że chcą się przyłączyć do sieci o średnicy mniejszej niż DN 1300. Drudzy oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie zasilania pojazdów gazem ziemnym, mogą przyłączyć się jedynie do sieci przesyłowej o średnicy sieci mniejszej niż DN 1300.

