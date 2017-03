Jak funkcjonować będzie Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa?

Dnia 3 marca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Prace nad omawianą nowelizacją, która zawiera istotne zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej [dalej: Komisja] trwały od kwietnia 2015 r. W uzasadnieniu rządowego projektu podkreślano, że celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z Konstytucją RP oraz uproszczenie procedury powoływania członków Komisji.

Komisja, której głównym zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia została powołana do życia na mocy art. 18 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Akt ten wszedł w życie jeszcze przed uchwaleniem obecnej Konstytucji RP i w związku z tym powstała konieczność dostosowania jego przepisów do ustawy zasadniczej. Nowelizacja w kształcie uchwalonym przez Sejm i zaakceptowanym przez Senat różni się nieznacznie od wniesionego początkowo projektu, głównie w zakresie systematyki przepisów.

Skład Komisji

Zgodnie z projektowanym art. 18a w skład Komisji wchodzi 6 członków, w tym przewodniczący. Powoływanie jej członków należy do zadań ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który spośród powołanych osób wyznacza przewodniczącego.

Zwiększenie składu z 3 do 6 osób wprowadza możliwość utworzenia dwóch lub więcej trzyosobowych składów orzekających Komisji. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie większego obiektywizmu w sytuacji wniesienia odwołania i przyspieszenie rozpatrywania spraw.

Obecni członkowie Komisji zostali powołani rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowe rozwiązanie powodowało utrudnienia związane z koniecznością każdorazowej nowelizacji rozporządzenia w przypadku zmiany w składzie Komisji. Mając na względzie usprawnienie tej procedury, w nowelizacji ustawy określono jedynie skład liczbowy Komisji, pozostawiając kwestie związane z powołaniem i odwołaniem członków oraz przewodniczącego w kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Nowelizacja wprowadza także określone warunki, które muszą zostać spełnione przez osobę będącą kandydatem na członka Komisji. Wprowadzenie szczegółowych wymogów ma być gwarancją objęcia funkcji przez osoby posiadające prawnicze wykształcenie, odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, co ma przełożyć się na wysoką jakość i sprawność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Tryb i zasady pracy Komisji

Nowelizacja określa także tryb i kwestie formalne związane z podejmowaniem decyzji. Przepisy przewidują ponadto, że obsługę organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Za udział w pracach Komisji i jej składów członkom Komisji mają przysługiwać diety i inne należności określone w przepisach szczególnych. Zgodnie z dodanym art. 18c ust. 1 członkowie Komisji otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne, które zostanie określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minister przy ustalaniu kwot wynagrodzenia ma obowiązek wziąć pod uwagę zakres obowiązków oraz złożoność realizowanych zadań przez członków Komisji. Wskazane rozwiązanie różni się od początkowo proponowanego. W pierwotnym projekcie nowelizacji ustawa wskazywała wprost kwoty wynagrodzenia dla członków Komisji, zwiększając je o 50% w stosunku do dotychczas obowiązujących. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego rozwiązania, pozostawiając tę kwestię do uregulowania ministrowi.

Podsumowanie

Nowelizacja uchwalona przez Sejm została przyjęta w takim samym kształcie przez Senat i oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Mateusz Karciarz

prawnik, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym