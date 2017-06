Kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych weszło w życie już w maju ubiegłego roku, będziemy je jednak stosować od 25 maja 2018 r.

Z uwagi na szczególny charakter prawny rozporządzenia, oznaczać to będzie, że wszystkie materialne przepisy tego dokumentu będą od tego dnia obowiązywać bezpośrednio i będą miały bezpośredni skutek. Zatem wszystkie obowiązki administratorów danych będą musiały być wykonywane już od 25 maja przyszłego roku. Wtedy też osoby, których dane przetwarzamy będą mogły korzystać z przysługujących im nowych uprawnień, takich jak prawo do przenoszenia danych, czy prawo do bycia zapomnianym.

reklama reklama

Zobacz również: Finanse

Choć rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio to jednak pozostają obszary, które wymagają działań na poziomie krajowym, np. zmiany przepisów sektorowych – tak by wszystkie akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych w Polsce były 25 maja 2018 r. zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Prace te koordynuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Pakiet reformujący ramy prawne ochrony danych osobowych w UE obejmuje nie tylko ogólne rozporządzenie o ochronie danych, lecz również dyrektywę regulującą przetwarzanie danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Z tego względu właściwe wdrożenie nowych ram prawnych powinno uwzględniać oba akty prawne tak, aby przyszły system ochrony danych osobowych był spójny, co wymaga właściwej koordynacji tych działań w obrębie rządu.