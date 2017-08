Dane wrażliwe w RODO

Dane sensytywne czy, jak określane są w RODO, „szczególne kategorie danych osobowych” to takie, które ujawniają specyficzne, prywatne informacje o nas; informacje którymi nie dzielimy się z przypadkowymi ludźmi.

Należą do nich m.in. nasze pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne czy światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy partii, poglądy polityczne, stan zdrowia, kod genetyczny, dane biometryczne czy te o naszej seksualności lub orientacji seksualnej.

Rozporządzenie zabrania ich przetwarzania, ale, oczywiście, istnieją wyjątki.

Przetwarzanie zdjęć nie powinno należeć do szczególnych kategorii, chyba że są używane metody techniczne, umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby bądź potwierdzenie jej tożsamości. W takich sytuacjach fotografie obejmuje się mianem „danych biometrycznych”.

Jeśliby osoba, której tego typu dane miałyby być przetwarzane, wyraziła zgodę, to bez przeszkód można je realizować. Ponadto, gdyby było to niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora, chroniłoby żywotny interes tej osoby czy odbywałoby się w ramach niezarobkowej działalności o celach religijnych, światopoglądowych albo związkowych. Co istotne, nie dotyczy to tylko obecnych członków ale i przeszłych czy utrzymujących stałe kontakty z tymi podmiotami, w związku z ich celami. Wtedy nie mogą być one ujawniane poza konkretnym podmiotem, bez zgody tychże osób.

Przy tym, nie ma to również odniesienia do tych, którzy sami upubliczniają dane; gdy jest niezbędne w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo wiążących się z profilaktyką zdrowotną, medycyną pracy i ochroną interesu publicznego w dziedzinie zdrowia. Dodatkowo, dozwolone jest ich przetwarzanie w przypadku badań naukowych, historycznych i statystycznych.

Prócz tego powinno się uwzględnić fakt, iż poszczególne państwa członkowskie mają możliwość uszczegółowienia przepisów tak, aby dostosowane były do rozporządzenia i umożliwiały wykonanie prawnych obowiązków czy działań w interesie publicznym. Warto też pamiętać, że w sytuacji przetwarzania dużych ilości takich danych niezbędne okaże się powołanie Inspektora Ochrony Danych oraz zawarcie ich w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych (prowadzonego przez administratora).

Zatem dane sensytywne, ze względu na wagę i charakter informacji, których dotyczą, zasługują na dodatkową ochronę. Stąd też dość restrykcyjny system ich przetwarzania.