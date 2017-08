Ochrona danych osobowych dzieci po 25 maja 2018 r.

RODO ustanawia iż specjalnej ochrony danych osobowych wymagają dzieci, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka czy ewentualnych konsekwencji i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem ich danych. Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich.

Weryfikacja wieku użytkowników

Z dotychczasowego ustawodawstwa nie wynikał obowiązek weryfikowania wieku użytkowników. Jednakże RODO mówi już o istotności podjęcia działań, czy rodzice lub prawni opiekunowie wyrazili zgodę na przetwarzanie danych dziecka. Jest ona konieczna, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 16 lat.

Co istotne, zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nie powinna być niezbędna w przypadku usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku.

Ponadto, poszczególne państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.

Prócz tego, wielokrotnie już przywoływana zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, nieskomplikowane i łatwo dostępne, opisane prostym językiem, a w stosownych sytuacjach, dodatkowo wizualizowane. Gdy chodzi o dzieci, komunikaty takie formułować należy na tyle jasno, by i dziecko mogło je bez trudu zrozumieć.

Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących oraz prawo do „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie takich danych narusza niniejsze rozporządzenie, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Osoba ta w szczególności otrzymuje możliwość, by jej dane osobowe zostały usunięte i przestały być przetwarzane w konkretnych przypadkach. Zaliczają się do nich sytuacje: gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeśli wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub to działanie okazało się bezprawne czy w inny sposób niezgodne z RODO.

Prawo to ma znaczenie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę jako dziecko, i nie była w pełni świadoma ryzyka związanego z przetwarzaniem, a w późniejszym czasie chce usunąć takie dane osobowe. Mimo że jest już osobą pełnoletnią, dostaje możliwość ich usunięcia, zwłaszcza jeśli narusza to jej dobre imię.

Zatrzymywanie danych osobowych

Należy pamiętać jednak, że dalsze zatrzymywanie danych osobowych uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do celów archiwalnych, do celów badań naukowych czy historycznych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co więcej, osoba, której dane dotyczą, otrzymuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji która ocenia jej czynniki osobowe, opierając się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym a przez to wywołując wobec tej osoby, skutki prawne czy inne, równie istotne, konsekwencje . Takie przetwarzanie nazywa się profilowaniem. Polega ono na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, tj. te dotyczące sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji czy lokalizacji. Przetwarzanie to powinno zawsze podlegać odpowiednim zabezpieczeniom a osoba, której dane są przetwarzane, musi zostać o tym poinformowana. Takie przetwarzanie nie może w żadnym wypadku dotyczyć dzieci.

Podsumowując, ze względu na to iż dane osobowe dzieci wymagają specjalnej ochrony, w ich przypadku stosowane są owe konkretne przepisy. Wszak jednym z celów RODO było wzmocnienie praw indywidualnych osób, a zatem i dzieci.