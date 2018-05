Prawo do bycia zapomnianym w Kościele - RODO

RODO wprowadza wiele nowych praw, w tym prawo do bycia zapomnianym. Prawo do bycia zapomnianym uregulowane zostało w art. 17 RODO. Zgodnie z powołaną w zdaniu poprzednim podstawą prawną osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego (przykładem może być e-handel).

Podobnie jest z prawem do bycia zapomnianym w Kościele. Prawo zawarte jest w art. 14 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Wierny może żądać usunięcia danych osobowych w trzech sytuacjach. Pierwsza okoliczność, podobnie jak w RODO, dotyczy danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane albo są w inny sposób przetwarzane. Druga sytuacja to cofnięcie zgody (przez osobę, której dane dotyczą), na której opiera się przetwarzanie danych osobowych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Trzecim przypadkiem jest przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z literą prawa.

reklama reklama

W powyższych sytuacjach przysługuje nam prawo do żądania usunięcia danych.

Należy pamiętać, że zgodnie z dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim prawo do zapomnienia nie przysługuje w sytuacji, w której dane osobowe dotyczą sakramentów. Prawo to nie przysługuje także w przypadku danych, które w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

Wniosek zawierający żądanie usunięcia danych dotyczących sakramentów lub danych, które w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby zostanie odnotowany w zbiorze. Administrator nie będzie mógł wykorzystywać danych objętych wnioskiem bez zgody:

ordynariusza (np. biskupa) lub,

wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub,

stowarzyszenia życia apostolskiego.

Opracowano na podstawie:

Art. 14 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim,

Art. 17 RODO