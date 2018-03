Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

Czy nasza jednostka słusznie wystawia notę księgową, czy może powinna dokonać obciążenia na fakturze? Czy otrzymane należności powinny być rozliczane poprzez wpłatę kwoty netto na rachunek szkoły i odprowadzenie VAT do urzędu skarbowego?

Odpowiedź: W opisanym przypadku mamy do czynienia z odsprzedażą usług (mediów i ubezpieczenia). Należy zatem je refakturować. Kwotę podatku od towarów i usług należy rozliczyć z urzędem skarbowym. W związku z tym, że dochodzi do odsprzedaży mediów z podatkiem, jednostka będzie miała prawo do odliczenia podatku od zakupu tych usług (w odpowiedniej części przypadającej na odsprzedawaną część usług).

