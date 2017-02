Aż 158 mln zł na inwestycje drogowe w miastach

Gorzów Wielopolski, Nowy Sącz, Sosnowiec i Toruń – na inwestycje drogowe w tych miastach Ministerstwo Rozwoju przeznaczy w sumie o ponad 158 mln zł funduszy unijnych więcej, niż pierwotnie planowano. Zwiększenie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), było możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania i zwiększeniu alokacji na konkurs, w którym projekty te uzyskały wsparcie.

"Nie trzeba nikogo przekonywać, że transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Bez spójnej sieci dróg nie zbudujemy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a to nasz priorytet wyrażony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Strategia określa wyraźnie, że rozwój musi być zrównoważony i równomierny, dlatego fundusze unijne, w tym na poprawę infrastruktury, nie mogą koncentrować się tylko w największych ośrodkach gospodarczych kraju. Taki model rozwoju zdecydowanie odrzuciliśmy" – dodał.

Wyniki konkursu z działania 4.2 POIiŚ pod nazwą Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego ogłoszono na początku bieżącego roku. Projekty Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Torunia i Sosnowca uzyskały po 59 punktów tj. 73,75 proc. maksymalnej punktacji. Ze względu na wysokość budżetu konkursu, unijne dofinansowanie dla nich zostało ustalone na poziomie 27 proc. wartości tzw. wydatków kwalifikowalnych (podlegających refundacji z budżetu UE). Łączna kwota dofinasowania tych inwestycji wynosiła pierwotnie 73,7 mln zł.

"Oszczędności poprzetargowe w zakontraktowanych już projektach dofinasowanych z działania 4.2 POIiŚ oraz decyzja Ministerstwa Rozwoju o podwyższeniu alokacji na konkurs, umożliwiły nam zwiększenie dotacji dla przedsięwzięć wspomnianych miast do maksymalnego pułapu, tj. 85 proc. kosztów kwalifikowalnych Obecnie dofinansowanie wynosi łącznie ponad 232,2 mln zł" – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

"Zależy nam na tym, by fundusze unijne jak najszybciej trafiały do beneficjentów. Dlatego już teraz podjęliśmy decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla czterech projektów drogowych, które w procedurze konkursowej zakwalifikowały się do wsparcia. Przypomnę, że w tym miesiącu zawarliśmy już dziewięć umów z miastami na projekty dofinasowane z działania 4.2, a w najbliższych dniach podpiszemy kolejne" – powiedział wiceminister Słowik.