Informacja publiczna a unijne dofinansowanie projektu

Co do zasady, za informację publiczną uznaje się każdą informację o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; dalej: u.d.i.p.). Ze względu na tak szerokie i nieprecyzyjne określenie istotny wpływ na jego wykładnię ma orzecznictwo sądów administracyjnych. Ukształtowała się w nim reguła interpretacyjna wskazująca, że w sytuacji wystąpienia wątpliwości co do kwalifikacji danej informacji należy przyjmować, że jest to informacja publiczna.

Stosunkowo rzadko ustawodawca decyduje się na wyłączenie pewnych kategorii danych z pojęcia informacji publicznej. Również jednak w takim przypadku wykładnia przepisu zawierającego wyłączenie powinna mieć charakter ścisły. Wątpliwości powinny być natomiast rozstrzygane poprzez uznanie kwalifikacji danej informacji jako informacji publicznej.

W praktyce wątpliwości może budzić zakwalifikowanie do kategorii informacji publicznej wniosku o dofinansowanie.

Wniosek taki stanowi dokument prywatny, kierowany w celu zainicjowania postępowania w sprawie przyznania dofinansowania.

W ocenie NSA, wyrażonej w wyroku z 9 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OSK 431/11), można uznać, że wniosek taki nie stanowi informacji publicznej. Jest tak nawet wtedy, jeśli staje się on później załącznikiem do podpisanej umowy o dofinansowanie.

Z drugiej jednak strony wydaje się, że (choć wniosek nie ma charakteru dokumentu urzędowego) ze względu na to, że w połączeniu z innymi dokumentami wniosek staje się podstawą wydatkowania środków publicznych, należy uznać treść wniosku za informację publiczną. Za taką wykładnią opowiedział się m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z 1 września 2015 r. (sygn. akt II SAB 38/15). Sąd stwierdził, że wnioski o dofinansowanie i załączone do nich dokumenty, co do których postępowanie zostało zakończone przyznaniem pomocy finansowej, zawierają informację publiczną. Gospodarowanie mieniem publicznym i udzielanie pomocy indywidualnym podmiotom przez dysponowanie tym mieniem stanowi sprawę publiczną.

Informacja publiczna a unijne dofinansowanie projektu