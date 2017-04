Rozwój PPP w Polsce 2017 r.

Kto planuje inwestycję w formule PPP? Ile takich projektów już zrealizowano i jak wygląda rynek? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w dwóch bazach, które opublikowało Ministerstwo Rozwoju. Bazy to jeden z elementów pakietu działań na rzecz PPP.

Na #PakietDlaPPP składają się konkretne działania, których zadaniem jest pobudzenie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Ministerstwo przygotowało m.in.:

bazę planowanych projektów PPP,

bazę inwestycji PPP z zawartymi umowami,

propozycje zmian w prawie, które ułatwią realizację przedsięwzięć w formule PPP,

ogromny projekt szkoleniowy dla administracji rządowej i samorządowej,

wsparcie doradcze dla wybranych projektów.

Wszystkie te działania i wiele innych znalazły się w projekcie Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, której powstanie zapowiada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP jest już na zaawansowanym etapie legislacyjnym.

Dokument zakłada m.in, że:

w latach 2017-2020 zostanie zawartych 100 nowych umów PPP,

wartość inwestycji realizowanych w tej formule ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym,

do 2020 r. co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy,

40 proc. wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych – ma zakończyć się sukcesem (obecnie kończy się tak niecałe 25 proc. postępowań).

Baza planowanych projektów PPP

Baza to źródło informacji o ilości, wartości, rodzaju, zakresie, skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Zawiera zweryfikowaną, wiarygodną i aktualną (stan na 29 marca) listę 145 projektów. W tym 46 ogłoszonych już postępowań o wybór partnera prywatnego, i 99 planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Łączna wartość tych 145 inwestycji to 48 mld zł. Dominują przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, sportu i turystyki, ochrony zdrowia.

Baza projektów PPP z zawartymi umowami

Baza zawiera ponad 120 umów PPP, jakie zawarto w Polsce do końca grudnia 2016 r. na podstawie ustaw: o PPP i o koncesjach. Z tej liczby aktualnie są realizowane lub zostały zrealizowane umowy dla 112 projektów na łączną sumę 5,6 mld zł. Ponad 2/3 wszystkich umów to model koncesyjny. Zdecydowana większość umów PPP została zawarta przez jednostki samorządu terytorialnego.

Po co nam te bazy?

Obie bazy dostępne są w formie elektronicznej. Umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów. Będą cyklicznie weryfikowane i aktualizowane. Dla każdego projektu, zarówno z zawartą umową, jak i planowanego, opracowana została jednostronicowa fiszka, która zawiera podstawowe informacje o projekcie, w tym dane kontaktowe partnera publicznego.Korzyści z przygotowania baz jest co najmniej kilka, np.:

z bazy planowanych projektów skorzystają m.in. przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wziąć udział w postępowaniu – to swego rodzaju oferta sektora publicznego dla prywatnego;

fiszki ułatwią kontakt pomiędzy uczestnikami rynku – stronami publiczną i prywatną, doradcami, ośrodkami analitycznymi itp.;

obie bazy mogą być wykorzystane dla oceny efektów, jakie przyniosła realizacja projektów PPP oraz szacowania korzyści stosowania tej formuły.

Nowelizacja ustawy o PPP i innych ustaw

Ministerstwo Rozwoju przygotowało również pakiet zmian w prawie, które pomogą rozruszać rynek PPP. Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw zawiera kilkadziesiąt różnych propozycji zmian w 16 ustawach (szczegóły w osobnym materiale).Wszystkie proponowane zmiany prawne powstawały przy udziale grupy roboczej składającej się z kilkudziesięciu praktyków, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji finansowych, świata nauki oraz organów administracji rządowej zajmujących się realizacją projektów PPP w Polsce. Projekt ustawy znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych. Termin na zgłaszanie uwag upływa 5 kwietnia 2017 r.