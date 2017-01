Samorządy wspierane przez organizacje pozarządowe

Wiele samorządów słusznie upatruje możliwości wsparcia dla imprez kulturalnych czy edukacyjnych, organizując cykliczne projekty, jednak instytucje wdrażające coraz częściej oczekują od przyszłych beneficjentów coraz to nowych i innowacyjnych form działalności upowszechniającej kulturę i edukację. Z drugiej strony, konkurencja jest coraz silniejsza, bo oprócz samorządów do składania wniosków uprawnieni są np. przedstawiciele organizacji pozarządowych czy klastry działające w obszarze edukacji lub kultury. Dlatego warto już teraz, gdy jeszcze trwa perspektywa finansowa UE, zaktywizować lokalne grupy działania i liderów społecznych do podejmowania działań, np. poprzez utworzenie fundacji, na rzecz kultury, edukacji, ale także np. promocji zdrowia.

Organizacje pozarządowe mają większe możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym lub edukacyjnym. Oczywiście mogą także występować w roli inicjatora wydarzeń kulturalnych i np. w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia.

reklama reklama

Niezbędne osoby kreatywne i przedsiębiorcze

We Włodawie powstaje właśnie Fundacja „Wrota Europy”. – Pomysł to odpowiedź na potrzebę inwestowania w promocję kultury – mówi Grzegorz Czaplak, przyszły prezes zarządu fundacji. – Chcemy zgromadzić wokół Fundacji ludzi, którzy mogą wnieść wiele ciekawych inicjatyw w życie społeczne i kulturalne powiatu – ekspertów do spraw sztuki, muzyki, ale także przedsiębiorczości. W Radzie Fundacji zasiadać będą również przedstawiciele nauki i sportu, którzy mieszkają na terenie ziemi włodawskiej lub urodzili się na tym terenie. To z nimi właśnie chcemy tworzyć podstawy działalności naszej organizacji – zapewnia Grzegorz Czaplak.

Zdaniem prezesa Fundacji to właśnie od osób twórczych i przedsiębiorczych zależy jakość przyszłych przedsięwzięć kulturalnych, niekoniecznie wielkobudżetowych, które na stałe wpiszą się w wydarzenia artystyczne i imprezy na terenie ziemi włodawskiej. – Mamy już kilka propozycji, które mogą być wspierane przez Fundację – jest wśród nich organizowana od dwudziestu lat impreza pod nazwą „Jarmark Holeński” – tłumaczy Grzegorz Czaplak. – Jarmark to typowy przykład oddolnej inicjatywy, stworzonej przez lokalnych pasjonatów historii i kultury, która przez lata zyskała grono sympatyków i stała się ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu lubelskiego. Jednak, aby przez kolejne lata mógł być jednym z filarów kultury na Lubelszczyźnie i pograniczu, jego twórcy muszą zabiegać o dofinansowanie z różnych, krajowych i międzynarodowych, źródeł. Fundacja, wśród wielu zadań, będzie miała również wspieranie tego typu flagowych inicjatyw kulturalnych, które pokazują bogactwo historii i kultury pogranicza.