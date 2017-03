Co zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej?

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r. o sygn. II OSK 991/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną właściciela nieruchomości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [dalej: SKO] w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym

Wójt Gminy wydał decyzję, w której zobowiązał właścicieli określonych działek do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej we wskazanym w decyzji terminie. Organ I instancji wskazał w decyzji, że niezastosowanie się do nałożonego obowiązku spowoduje skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego, celem ukarania. W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił także, iż nieruchomość będąca własnością skarżących nie posiada przydomowej oczyszczalni ścieków, a istniejąca przydomowa przepompownia nie spełnia wymaganych warunków ochrony środowiska. Organ wskazał ponadto, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia posiadanych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, celem zapewnienia utrzymania czystości i porządku.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Wójta, skarżący złożyli odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W rezultacie rozpoznania sprawy, organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji oraz zobowiązał skarżących do przyłączenia nieruchomości, będącej ich własnością, do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, powołując się na przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, SKO wskazało, że z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków, której skarżący nie posiadają. W ocenie tego organu niezasadne są argumenty stron, odnoszące się do problemowości i kosztowności dokonania przyłączenia, a także okoliczność niezamieszkiwania przez strony ww. nieruchomości. Mimo uznania zasadności nałożenia przez organ I instancji obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci, organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję, uzasadniając to niewynikającymi z podstawy wydania decyzji postanowieniami, które zostały w niej zawarte, a dotyczącymi m.in. wskazania terminu spełnienia obowiązku, czy zagrożenia skierowania sprawy do Sądu Rejonowego celem ukarania.