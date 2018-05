Zatwierdzanie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych

Mając bowiem na względzie termin składania wniosków o zatwierdzenie taryf (12 marca br.) oraz ustawowy czas na weryfikację wniosku przez organ regulacyjny (45 dni, jednak uwzględnić tu trzeba również ewentualny czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku czy złożenie uzupełniającej dokumentacji), zakładać można, że tegoroczny maj upłynie na poznawaniu kolejnych rozstrzygnięć Wód Polskich odnośnie do złożonych wniosków o zatwierdzenie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sytuacja bieżąca

Rzeczywiście, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pojawiają się kolejne decyzje właściwych miejscowo Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, zatwierdzających ceny i stawki opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Co zastanawiające, ilość opublikowanych decyzji (a więc decyzji o walorze ostateczności), różni się w sposób diametralny pomiędzy poszczególnymi RZGW: od jednej opublikowanej decyzji do blisko stu. Trudno jednoznacznie oceniać przyczynę tak dużych rozbieżności w ilości zatwierdzonych taryf. Z pewnością, całościowy obraz sytuacji będziemy mogli przeanalizować w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy, po zakończeniu wszystkich postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia wniosków taryfowych, a więc po wydaniu przedmiotowych decyzji administracyjnych - w tym przez organ drugiej instancji - we wszystkich prowadzonych postępowaniach (na ewentualne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych przyjdzie nam czekać z pewnością znacznie dłużej). Aktualnie analizować możemy częściowe dane, przedstawiane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Cytując za PGW Wody Polskie (informacja ze strony internetowej PGW Wody Polskie): „według danych przekazanych przez wszystkich Dyrektorów poszczególnych RZGW, do dnia 27 kwietnia włącznie:

Złożono 2547 wniosków taryfowych – liczba ta została ponownie zweryfikowana w stosunku do poprzednio publikowanych danych o wnioski, które wpłynęły w kwietniu, a także wnioski złożone podwójnie (przesłane zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz wójtów); Wydano łącznie 1240 decyzji, w tym 836 zatwierdzających i 404 negatywne; 501 decyzji oczekuje na podpisanie (już po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawców

i dokonaniu kolejnej weryfikacji przez organ regulacyjny); 800 wniosków nadal jest procedowanych – w trakcie składania wyjaśnień ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (wg wysłanych wezwania); W stosunku do 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania.”

O czym warto pamiętać?

Przebieg postępowania o zatwierdzenie taryfy (a przede wszystkim: wzajemna korespondencja pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a organem regulacyjnym) przebiega – w przeważającej mierze - w formie pisemnej. Nie dziwi więc, że przedsiębiorstwa, po złożeniu wniosków, w praktyce oczekują na przesłanie decyzji w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z 24 e ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, stała się ostateczna [taryfa zatwierdzona lub taryfa tymczasowa – przyp. AM], organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast, zgodnie z treścią art. 24 f ust. 1 powoływanej ustawy, zatwierdzona taryfa oraz tymczasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust. 1.

Warto mieć powyższe na względzie, ponieważ pojawiają się informacje o sytuacjach, w których przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, nadal oczekiwały na doręczenie (opublikowanej już na BIP) decyzji, nie mając wiedzy o tym, że od następnego dnia winny już stosować nowe, zatwierdzone decyzją stawki. Warto w związku z tym monitorować Biuletyn Informacji Publicznej PGW Wody Polskie, aby zapewnić sobie niezbędny czas na wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych cen i stawek opłat.

Warto przypomnieć również – w kontekście obowiązków informacyjnych związanych z zatwierdzaną taryfą – o obowiązku opublikowania zatwierdzonej taryfy (albo tymczasowej taryfy) odpowiednio: przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta na stronie podmiotowej BIP właściwej gminy oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub udostępnienie jej w punktach obsługi klientów (por. art. 24 e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw).

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym

