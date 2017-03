Pozostawanie w konkubinacie a prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Formą pomocy państwa dla rodzin czy osób będących w potrzebie są świadczenia rodzinne. Należy do nich zasiłek rodzinny, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (art. 4 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych).

reklama reklama

Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługują do niego dodatki. Jednym z nich jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje on samotnie wychowującym dziecko – matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

● drugi z rodziców dziecka nie żyje,

● ojciec dziecka jest nieznany,

● powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

– art. 11a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zobacz serwis: Oświata

Dodatek ten należy się także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją (art. 11a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dla posiadania statusu „osoby samotnie wychowującej dziecko” nie ma znaczenia pozostawanie w konkubinacie czy wychowywanie razem z konkubentem wspólnych dzieci, jeżeli nie jest on rodzicem dziecka, którego dotyczy wniosek o przyznanie dodatku.

Fakt zawarcia małżeństwa przez rodzica samotnie wychowującego dziecko czy wychowywanie z mężem ich wspólnego dziecka nie wpływa również na status osoby samotnie wychowującej dziecko i na utratę statusu osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Warunek wychowywania wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem, wynikający z art. 3 ust. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy odnosić nie do każdej osoby związanej z jednym z rodziców dziecka, ale do rodzica dziecka, którego dotyczy wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku. Dla takiej oceny nie ma znaczenia okoliczność, że rodzic ubiegający się o dodatek do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym związku. Wskazuje na to orzecznictwo sądów.

Zobacz: Świadczenia rodzinne w 2017 r.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Pozostawanie w konkubinacie a prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W artykule przedstawiono najciekawsze orzecznictwo dotyczące osób samotnie wychowujących dziecko.