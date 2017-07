Sprawienie pogrzebu świadczeniem realizowanym przez pomoc społeczną

Osoby bezdomne, czy też nie mające rodzin nie muszą martwić się o swój pochówek, ponieważ urządzi go gmina zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu należy do obowiązków gminy. Zasady postępowania oraz finansowania pogrzebu mogą nawet zostać podjęte przez gminę w drodze uchwały.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie tylko osoby nie mające rodziny i bliskich mogą liczyć na pomoc gminy w organizacji pogrzebu. Na taką pomoc mogą liczyć także osoby, których bliscy nie poczuwają się do organizacji pogrzebu.

To organ, który urządza pogrzeb jest zobowiązany ustalić jakiego wyznania był zmarły. W tym miejscu należy zadać pytanie: który podmiot w gminie będzie uprawniony do przyjęcia takich ustaleń. Odpowiedź na postawione w zdaniu poprzednim pytanie znajdziemy art. 110 ust 1 Ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 110 ust 1 Ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

Należy pamiętać, że można wystąpić do opieki społecznej o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy

Osoba bezdomna, czy też nie mająca najbliższych będzie pochowana przez gminę. A co z rodziną zmarłego, która nie ma pieniędzy na pogrzeb?

Najbliższa rodzina może starać się o zasiłek pogrzebowy. Rodzina zmarłego powinna ustnie lub pisemnie złożyć wniosek o sprawienie pogrzebu na koszt gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zameldowania zmarłego. Do wniosku należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenia dotyczące braku uprawnień zmarłego, jak również członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo wymagać od rodziny załączenia do wniosku także dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz materialną.