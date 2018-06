Wnioski o dofinansowanie dla niepełnosprawnych przez internet

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie i uzyskać dofinansowanie, często muszą się stawiać w urzędzie osobiście. To oznacza konieczność zwalniania się z pracy, proszenia o pomoc sąsiadów, nie każdemu pozwala też na to stan zdrowia. PFRON uruchamia system, który ma wyeliminować ten problem. Osoba niepełnosprawna będzie mogła samodzielnie złożyć wniosek przez internet, dowiedzieć się, jakie dofinansowania są dla niej dostępne i uzyskać wsparcie całkowicie online. Projekt został skonstruowany tak, że będą mogły skorzystać z niego nawet osoby wykluczone cyfrowo.

– Dla osób z niepełnosprawnością nowe technologie i urządzenia mobilne są bardzo ważne. Pozwalają uzyskać dostęp do wielu usług, które w tej chwili są dla nich niedostępne. Osoby z niepełnosprawnością bardzo często nie mogą się wybrać samodzielnie do urzędu, załatwić sprawy czy zasięgnąć informacji. Dlatego nowoczesne technologie, typu komputery, laptopy, urządzenia mobilne, internet, bardzo służą osobom niepełnosprawnym, które zyskują dzięki nim dostęp do informacji, mogą załatwić sprawę przez internet czy uzyskać środki finansowe – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW w PFRON.

Średnio co czwarta rodzina w Polsce boryka się z niepełnosprawnością. Dotychczas osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, chcąc uzyskać dofinansowanie czy złożyć wniosek o świadczenie, często były zmuszone korzystać z pomocy sąsiadów lub znajomych, zwalniać się z pracy i stawić w urzędzie osobiście. Co więcej, nie każdemu stan zdrowia na to pozwala.

– Pomoc jest realizowana poprzez samorządy, które korzystają z różnych systemów informatycznych i nie zawsze umożliwiają złożenie wniosku online. Często wymagana jest wizyta w urzędzie, a – jak wiemy – dla osób z niepełnosprawnością to może być duży problem. Podobnie jak dowiadywanie się o to, jaka pomoc im przysługuje, nie dla wszystkich jest to wiedza oczywista – mówi Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu PFRON.

Fundusz uruchomił właśnie projekt SOW (System Obsługi Wsparcia), który ma na celu ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie konieczności wizyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w urzędach. System teleinformatyczny umożliwi osobom niepełnosprawnym składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON całkowicie online. Osoba niepełnosprawna będzie mogła złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

– Osoby wykluczone informatycznie będą mogły skorzystać z pomocy pracowników socjalnych, wyposażonych w tablety zawierające informator na temat możliwych form dofinansowania ze środków PFRON, o które można się ubiegać. W ten sposób będzie można uzyskać informacje, jak również złożyć sam wniosek. Osoby, które korzystają z internetu i komputera, będą mogły samodzielnie lub z pomocą opiekuna złożyć taki wniosek i uzyskać środki dofinansowania. Przewidujemy też szkolenia dla osób, które mają trudności w posługiwaniu się tym systemem – będą webinaria i portal informacyjny, na którym znajdzie się szereg wartościowych informacji dla osób niepełnosprawnych – mówi Dariusz Łazar.

– Celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z naszego wsparcia, które jest realizowane przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, bez konieczności obecności w urzędzie, bez składania papierowych wniosków. Chcemy zlikwidować bariery w otoczeniu osób niepełnosprawnych, żeby mogły w pełni korzystać ze wsparcia i decydować o tym, kiedy i w jakiej formie chcą złożyć wniosek – dodaje Dorota Habich.

Przez system SOW będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego (JST). W projekt zaangażowane będą JST w całej Polsce. PFRON przekaże także ponad tysiąc tabletów i skanerów, które trafią do pracowników socjalnych głównie w mniejszych miejscowościach. Projekt obejmuje również szkolenia dla 1,2 tys. zatrudnionych w Jednostkach Samorządów Terytorialnych, narzędzia ułatwiające składanie wniosków, webinaria i dedykowaną infolinię, poprzez którą osoby z niepełnosprawnością będą mogły uzyskać wsparcie.

– To zmieni rzeczywistość osób niepełnosprawnych i mam nadzieję, że pomoże lepiej wykorzystywać środki Funduszu, które przekazujemy do samorządów. Są to naprawdę niemałe kwoty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby. Finansujemy na przykład zakup protez specjalistycznych, sprzętu komputerowego, edukację osób niepełnosprawnych – tylko te osoby nie zawsze o tym wiedzą. Mamy nadzieję, że ten system da szansę na skorzystanie ze wsparcia każdej osobie, która tego potrzebuje – podkreśla Dorota Habich.

Prezes Fundacji ForAni Iwona Lis ocenia, że SOW będzie cennym narzędziem, które znacznie ułatwi funkcjonowanie zarówno osobom niepełnosprawnych, jak i ich opiekunom.

– Mówimy tu o likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Dzięki temu systemowi osoba niepełnosprawna będzie mogła samodzielnie złożyć wniosek przez internet, dowiedzieć się, jakie dofinansowania są dostępne, zaktualizować wniosek i zobaczyć, jaka jest odpowiedź. I to w warunkach domowych – bez zaangażowania osób trzecich, konieczności organizowania dojazdu, proszenia opiekuna. Korzyści z tego systemu jest bardzo wiele, a osoby, które nie potrafią obsługiwać komputerów albo nie mają internetu, będą mogły skorzystać z pomocy pracownika socjalnego. My jesteśmy zachwyceni tym projektem – podkreśla Iwona Lis.

Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW w PFRON

Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu, PFRON

Iwona Lis, prezes Fundacji Forani