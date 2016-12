Subwencja oświatowa również dla 6-laktów od 2017 r.

Objęcie dzieci 6-letnich subwencją niezależnie od tego, czy pójdą do szkoły, czy zostaną w przedszkolu, minister edukacji Anna Zalewska zapowiadała w tym roku wielokrotnie.

Objęcie dzieci sześcioletnich subwencją oświatową będzie skutkować zmniejszeniem limitu wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2017 r. miał on wynieść 1,7 mld zł. Po wejściu w życie nowelizacji będzie on wynosić 1,3 mld zł. Samorządy nie dostaną bowiem już dotacji na 6-latka w przedszkolu. Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w przyszłym roku 1338 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiona zostanie też możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na 6-latka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie - np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, środki z subwencji oświatowej są przeznaczone na zadania szkolne (prowadzenie szkół wszystkich typów, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, kolegiów pracowników służb społecznych) i pozaszkolne (m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom, prowadzenie przedszkoli specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs, internatów i szkolnych schronisk młodzieżowych). Wśród zadań subwencjonowanych nie ma edukacji przedszkolnej.

Jednocześnie środki, które samorządy dostaną na każdego przedszkolaka z tzw. dotacji przedszkolnej, są niższe, niż otrzymują one z subwencji na każdego ucznia. W tym roku dotacja na jednego przedszkolaka, jaką otrzymał samorząd, wynosiła 1370 zł, natomiast tzw. standard A subwencji oświatowej na jednego ucznia to 5357 zł. Przed zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, były one - jak wszyscy uczniowie - objęte subwencją.

Na 2017 r. subwencja oświatowa ma wynieść 41,9 mld zł.

