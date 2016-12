Fundusze unijne dla gimnazjów po reformie szkolnictwa

Celem wsparcia ze środków europejskich w obszarze szkolnictwa powszechnego jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół w kompetencje umożliwiające sprawne ich funkcjonowanie na rynku pracy. Cel ten może zostać zrealizowany w różnej strukturze poziomów kształcenia i różnych placówkach edukacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym wyposażenie szkół, są wyłącznie środkiem umożliwiającym osiągnięcie tak zdefiniowanego celu i mają charakter subsydiarny wobec skierowanych do uczniów działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto, zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, zwrotu środków dla projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020 dokonuje się w okresie pięciu lat od płatności końcowej, jeżeli zajdzie, istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. Podobne regulacje zawarto w art. 57 rozporządzenia ogólnego nr 1083/2006 w odniesieniu do projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013. W związku z tym każdy przypadek naruszenia zasad trwałości interwencji powinien być indywidualnie analizowany. Co istotne, zobowiązania wynikające z konieczności zachowania trwałości projektów, będą mogły być przenoszone na inne podmioty (szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące) w ramach sukcesji prawnej, pod warunkiem, że zakładane cele projektu będą nadal realizowane, a funkcje oświatowe infrastruktury dofinansowanej z funduszy UE zostaną utrzymane.

Ministerstwo Rozwoju przekazało takie wytyczne Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi (Zarządy poszczególnych województw). Jednocześnie, są one nadal przedmiotem analiz Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Instytucje Regionalne będą informowane na bieżąco o ewentualnych nowych rozwiązaniach.