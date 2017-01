Zmiany w zasadach podziału subwencji oświatowej 2017

Umożliwi ono podział kwoty części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem m.in. typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez samorządy, stopni awansu zawodowego i nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach. W stosunku do tegorocznych przepisów, rozporządzenie zawiera wiele istotnych zmian.

Pieniądze dla sześciolatków

Jedną z najważniejszych zmian w rozporządzeniu jest uwzględnienie w subwencji oświatowej dzieci sześcioletnich w wychowaniu przedszkolnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało wprowadzenie oddzielnych wag dla sześciolatków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dodatkowo wprowadzenie tzw. wagi wiejskiej dla sześciolatków w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także zmianę definicji zadań pozaszkolnych. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wartości nowych wag dla sześciolatków „zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której zlokalizowana jest placówka wychowania przedszkolnego”. Wartość wag dla dzieci sześcioletnich w oddziałach przedszkolnych oszacowano na 0,75. Oznacza to, że kwota subwencji w 2017 roku dla sześciolatka w przedszkolach wynosi ok. 4135 zł. Waga dla dziecka sześcioletniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego ma wartość 0,66. Na jednego sześciolatka w szkole przeznaczono ok. 3660 zł.

Dla sześciolatków na obszarach wiejskich przewidziano dodatkową wagę 0,11, która zwiększa subwencję dla jednego sześciolatka w szkole na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców o ok. 600 zł. Oznacza to, że średnio na dziecko sześcioletnie na obszarach wiejskich przeznaczono ok. 4300 zł.

Łącznie, dzięki trzem nowym wagom, JST otrzymają 1435,951 mln zł dla 334 tys. dzieci.

Rozporządzenie wprowadza jeszcze jedną wagę dla dzieci sześcioletnich. Jej wartość to 0,25. Nowa waga jest przeznaczona dla sześciolatków odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem. Wysokość subwencji zaproponowano na poziomie kwoty dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2017 w wysokości 1338 zł na dziecko. Dodatkowa waga ma przynieść JST ok. 0,9 mln zł.

Subwencja dla szkół

W rozporządzeniu zaproponowano także zwiększenie wartości wagi dla uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z 0,045 na 0,08. Jest to związane z wprowadzeniem maksymalnej liczby uczniów w oddział w klasach I–III szkół podstawowych. Dzieci w klasach nie może być więcej niż 25. Zmiana niesie za sobą dodatkową korzyść. W przypadku roku szkolnego 2016/2017 klasy I szkół podstawowych liczą często mało uczniów, co jednak nie przekłada się na mniejszą liczbę oddziałów. Ograniczenie liczby dzieci do 25 nie będzie więc miało w tym przypadku zastosowania. Dlatego środki „naliczone tą wagą w przypadku klas I szkół podstawowych będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie kosztów konieczności tworzenia małolicznych oddziałów”. Dzięki zwiększeniu wartości wagi dla uczniów klas I–III do JST trafi dodatkowo ok. 264,9 mln zł. Łącznie dla uczniów klas I–III szkół zostaną naliczone środki w wysokości 533 mln zł.