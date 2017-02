Co z dotowaniem szkół dla dorosłych?

W związku z sygnałami ze strony szkół medycznych dotyczącego znaczącego zmniejszenia kwoty dotacji udzielanej na ucznia tych szkół po wejściu znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2017 r. przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii.

W przypadku określania rodzaju szkoły powinien być brany pod uwagę tryb kształcenia szkoły. Szkoły kształcące w trybie zaocznym powinny być dotowane na podstawie wydatków szkoły kształcącej w trybie zaocznym. Analogicznie w przypadku innych trybów kształcenia. W przypadku szkół kształcących w dwóch trybach jako szkoła tego samego rodzaju powinna zostać wybrana szkoła również kształcąca w tych dwóch trybach. Aplikacja służąca do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu nie umożliwia wybrania szkół kształcących w dwóch trybach (taka funkcjonalność zostanie dodana do aplikacji). Nie zmienia to faktu, że samorząd zobowiązany do dotowania powinien wybrać szkołę tego samego typu i rodzaju zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Aplikacja służy do wyznaczania najbliższej gminy i powiatu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 78a ust 17) aplikacja nie służy do wyznaczania najbliższego województwa.

Dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju (dotyczy to zwłaszcza tzw. szkół medycznych).

Najbliższe województwo należy wyznaczać zgodnie z definicją zawartą w art. 78a ust. 15 i 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju, należy rozumieć województwo prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący. W przypadku braku województwa spełniającego powyższy warunek, przez najbliższe województwo prowadzące szkołę danego typu i rodzaju należy rozumieć województwo:

1) prowadzące co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju oraz

2) o najmniejszej odległości mierzonej w linii prostej pomiędzy miastem będącym siedzibą sejmiku województwa, na którego terenie jest położona gmina dotująca lub powiat dotujący, a miastem będącym siedzibą sejmiku województwa spełniającego warunek określony w pkt 1.

Można się wspomóc aplikacją w przypadku poszukiwania najbliższego województwa, wpisując w pole teryt 2-cyfrowy kod województwa i określając pozostałe parametry typu i rodzaju szkoły. W ten sposób otrzyma się listę szkół prowadzonych przez samorząd województwa, w dalszym kroku samorząd musi wyznaczyć najbliższe województwo wg. powyższej definicji z ustawy.

Uwaga:

Elektroniczna aplikacja do wyznaczania najbliższej gminy lub najbliższego powiatu jest jedynie narzędziem pomocniczym. Aplikacja nie generuje rodzaju szkoły. Samorząd powinien samodzielnie określić rodzaj szkoły a następnie wykorzystując aplikację wyszukać szkołę danego typu i rodzaju.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej