Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017 r.

Początek września wiąże się z szykowaniem wyprawki szkolnej. Darmowe podręczniki mogą stanowić sporą pomoc, ale pamiętać należy, że do wyprawki zalicza się także zeszyty, długopisy, farby, worki, kapcie szkolne, ubranie na zajęcia wychowania fizycznego i wiele innych rzeczy. Dla większości rodziców jest to spore obciążenie.

Pomoc finansowa, jaką jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje dzieciom rozpoczynającym rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Wypłacany jest raz w roku w kwocie 100 zł. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekroczony organ pozostawi wniosek bez rozpoznania. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustalone zostało prawo do świadczeń rodzinnych.

Osoby pobierające to świadczenie z opieki społecznej powinny pamiętać, że można wystąpić także o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku przysługują rodzicom, albo jednemu z nich, lub opiekunowi prawnemu dziecka. O zasiłek wystąpić może również opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się.

Obowiązujące kwoty świadczeń będące podstawą do ubiegania się o zasiłek rodzinny, jak również wysokości świadczeń rodzinnych zostały opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Kwota obowiązująca od 1 listopada 2017 r. to 754,00 zł.