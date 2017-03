Ocena pracy dyrektora szkoły 2017 r.

Zmieniła się rola organu prowadzącego szkołę w zakresie oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Jednak zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, głos organu prowadzącego nadal musi być brany po uwagę.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły. W poprzednim stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obecnie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W przypadku zaś, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ (art. 6a ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: k.n.).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dokonując oceny pracy, ma obowiązek działania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zatem sporządzenie oceny pracy uzależnione jest od współdziałania obu tych organów. W zakresie „porozumienia” powinny one wypracować i uzgodnić wspólne stanowisko co do rozstrzygnięcia danej sprawy.

WSA w Poznaniu w wyroku z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt IV SA/Po 1041/12) orzekł, że „współdziałanie polega na wydaniu przez każdy z organów oceny cząstkowej, a następnie na ich podstawie na wydaniu wspólnej oceny końcowej. Przyjęcie takiej zasady oznacza, że w razie zaistnienia rozbieżnych stanowisk obu organów nie jest możliwe skuteczne zakończenie oceny pracy dyrektora”.

WSA w Gliwicach w wyroku z 21 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Gl 587/16) wskazał, że „ocena pracy dyrektora odbywa się etapowo, gdyż oba zobowiązane do oceny organy (nadzoru pedagogicznego i prowadzącego szkołę) dokonują odrębnych ocen cząstkowych, a także jednej oceny cząstkowej »w porozumieniu«”. Ponadto WSA uznał, że dokonanie oceny cząstkowej przez każdy z organów, a także oceny, która powinna być wynikiem konsensusu organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę jest jednym ze wstępnych stadiów procesu oceniania dyrektora szkoły składającym się na całościowy obraz jego umiejętności i zachowania”.