Opłaty za przedszkole publiczne w roku szkolnym 2017/2018

Przede wszystkim na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw całkowicie została zniesiona opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych przez dzieci sześcioletnie. Od 1 stycznia 2017 roku rodzice sześciolatków i starszych dzieci płacą jedynie za wyżywienie przedszkolaka, a to dzięki objęciu starszaków subwencją oświatową.

Kto decyduje o wysokości opłat?

Organizacja wychowania przedszkolnego, w tym ustalenie opłat za korzystanie z przedszkola, jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej leży w kompetencjach gminy. Zasadą stosowaną w wielu jednostkach jest bezpłatny pobyt w przedszkolu gwarantowany każdemu dziecku w godzinach od 8 do 13. Każda kolejna godzina to koszt nieprzekraczający złotówki. W przedszkolach publicznych, w przeciwieństwie do prywatnych placówek, opłaty uiszczane są tylko za czas, w którym dziecko faktycznie spędzi w instytucji.

Wyłom w tej powszechnie stosowanej praktyce wprowadziły władze Warszawy. W stolicy zadecydowano, że od 1 września 2017 r. rodzice w ogóle nie będą płacić za korzystanie z przedszkola, niezależnie od wieku dziecka. Władze miasta obliczają, że z tego rozwiązania skorzystają rodzice 46 000 dzieci chodzących do stołecznych przedszkoli.

Płatne zajęcia dodatkowe?

Na mocy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w każdym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczycieli i dopuszczany przez dyrektora placówki po konsultacji z radą pedagogiczną. Obok programu mogą być realizowane zajęcia dodatkowe, które powinny być dostosowane do wieku dzieci, specyfiki placówki, a przede wszystkim dostępne dla każdego przedszkolaka. Najczęściej organizowane są kursy języka angielskiego, ćwiczenia z logopedą i rytmika, jednak katalog nieuwzględnionych w programie aktywności może być szerszy w zależności od inicjatywy i aktywności dyrektorów przedszkoli. Ilość zajęć dodatkowych nie może powodować podwyższenia opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola. W praktyce oznacza to, że, niezależnie od woli rodziców, w godzinach przebywania dzieci w przedszkolu nie mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, za które pobierane byłyby opłaty.

Ponadto rodzice płacą za wyżywienie i artykuły papiernicze wykorzystywane w trakcie zajęć. Do tej niekrótkiej listy należy dodać kwoty wpłacane na komitet rodzicielski. Teoretycznie dyrektor placówki nie może wymusić uiszczenia opłat, w praktyce jest to kolejny obowiązek nałożony na matki i ojców najmłodszych.

Warto pamiętać, że jeżeli dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub dziecko pięcioletnie mieszka w odległości większej niż 3 kilometry od publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, to zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w trakcie podróży należy do obowiązków gminy.

Gwarantowane miejsca dla trzylatków

Od 1 września 2017 roku gminy muszą zapewnić miejsce realizacji obowiązku przedszkolnego trzylatkom. Takie rozwiązanie to kontynuacja wprowadzanych już wcześniej regulacji, w myśl których od 1 września 2016 roku miejsce w przedszkolach musiało być zapewnione chętnym cztero-, pięcio- i wszystkim sześciolatkom. Zmiany te trudno wcielić w życie, publiczne przedszkola nie są bowiem przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby dzieci. W związku z tym w większości ośrodków, w których populacja dzieci objętych tzw. obowiązkiem przedszkolnym jest liczna, zadecydowano o podpisanie umów z placówkami niepublicznymi, w których dzieci w określonym wieku będą mogły realizować obowiązek przedszkolny.

