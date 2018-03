Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. urlop dla poratowania zdrowia, tak jak dotychczas, udzielany jest po raz pierwszy nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). Przed nowelizacją wątpliwości jednak budził wymiar zatrudnienia w okresie co najmniej siedmioletniego okresu pracy w szkole, stanowiącym jeden z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. W art. 76 pkt 34 lit. a i b ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) doprecyzowano zatem, że wymagany co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole dotyczy nieprzerwanego zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - przy czym wymagany okres 7 lat pracy w szkole jest uważany za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny. Jego stosunek pracy wygasł 31 sierpnia 2017 r. Dnia 1 października 2017 r. dyrektor szkoły przywrócił tego nauczyciela do pracy na to samo stanowisko co poprzednio, gdyż powstała możliwość podjęcia przez niego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Przy ustaleniu siedmioletniego okresu pracy warunkującego skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia przez tego nauczyciela zatrudnienie będzie nieprzerwane, ponieważ przerwa między ustaniem stosunku pracy a ponownym podjęciem pracy nie była dłuższa niż 3 miesiące.

reklama reklama

Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy wyłącznie udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia. Powinien on przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu (art. 73 ust. 4 Karty Nauczyciela). Ponadto do okresu siedmioletniej pracy w szkole są wliczane okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuży się o ten okres.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Zapoznaj się z pozostałymi zmianami.