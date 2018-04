Odpowiedź: Prawo do urlopu nauczyciel nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku. Dotyczy to zarówno nauczycieli placówek feryjnych (art. 65 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela), jak i nieferyjnych (art. 153 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Wymiar urlopu ustala się więc według stanu faktycznego na dzień nabycia prawa do kolejnego urlopu, a więc na 1 stycznia. Jeżeli nauczyciel ma umowę ze szkołą, w której są oddziały przedszkolne, i w ramach tej jednej umowy realizuje zajęcia zarówno w szkole, jak i w oddziale przedszkolnym, wtedy o wymiarze urlopu decyduje to, gdzie ma więcej godzin. Jeżeli 1 stycznia nauczyciel miał przydzielone wszystkie albo większość godzin w oddziale przedszkolnym, to jego urlop udzielany jest na zasadach nieferyjnych i do końca roku kalendarzowego przysługuje mu 35 dni roboczych urlopu.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

reklama reklama

Wymiar urlopu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.