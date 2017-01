Oddziały mistrzostwa sportowego w szkołach już od 1 września 2017 r.

Zgodnie z nim, obok obecnie funkcjonujących w systemie szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych oraz oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych, będzie możliwe tworzenie w szkołach ogólnodostępnych także oddziałów mistrzostwa sportowego. Warunkiem utworzenia oddziału mistrzostwa sportowego będzie – tak jak jest w przypadku szkół mistrzostwa sportowego – posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. Jednocześnie dopuszczono możliwość realizowania tego szkolenia z wykorzystaniem na podstawie umowy obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek.

Minimalny obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach mistrzostwa sportowego będzie wynosił co najmniej 16 godzin w tygodniu, tak jak obecnie w szkołach mistrzostwa sportowego. W szkole sportowej i oddziale sportowym minimalny wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin w tygodniu.

W projekcie zaproponowano także przepisy, zgodnie z którymi szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego ma być prowadzone na podstawie programów szkolenia, opracowanych dla poszczególnych rodzajów sportów przez polskie związki sportowe i zatwierdzone przez ministra sportu. Dotychczasowe przepisy tego nie wymagają.

W projekcie zapisano też obowiązek współpracy oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ze związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej przy realizacji programów szkolenia sportowego. Współpraca ta ma polegać na wzajemnym udostępnianiu obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

W oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość, a nie obowiązek, realizowania programów szkolenia we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami i uczelniami.

W projekcie rozporządzenia zachowano - również tak jak dotąd - wyszczególnienie dwóch etapów szkolenia sportowego: ukierunkowany (mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących ucznia do szkolenia w konkretnej dyscyplinie sportu) i specjalistyczny. Każdy etap realizowany jest w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Jednocześnie w projekcie zapisano, że oba etapy szkolenia mogą być realizowane we wszystkich typach szkół.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie dopuszcza możliwość prowadzenia etapu szkolenia ukierunkowanego tylko w klasach IV–VI dotychczasowych szkół podstawowych i w gimnazjach, a etapu specjalistycznego – w szkołach ponadgimnazjalnych. Wyjątkiem są dyscypliny takie jak pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy, w których ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany już od I klasy szkoły podstawowej, a specjalistyczny - od I klasy gimnazjum.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano też przepisy dotyczące liczby uczniów w oddziale sportowym. Liczbą minimalną dla pierwszego roku szkolenia (w jednym lub kilku sportach) ma być 20 uczniów. Zmniejszenie liczby uczniów w kolejnych latach szkolenia ma nie powodować likwidacji ani zmiany statusu oddziału, gdyż zdaniem MEN byłoby to krzywdzące dla tych uczniów, którzy będą chcieli kontynuować szkolenie sportowe.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również przepisy przejściowe w związku ze zmianą struktury szkół, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018 i 2019/2020. Mają one umożliwić uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizację szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe począwszy od klasy VII, które będzie kontynuowane w klasie VIII, czyli w ich przypadku szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy, a nie przez trzy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r. Wówczas też rozpocznie się reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół. W miejsce obecnie istniejących typów wprowadzone zostaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Źródło: Polska Agencja Prasowa