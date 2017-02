Reforma edukacji 2017 – podstawa programowa

Projekt rozporządzenia obejmuje podstawę programową:

wychowania przedszkolnego,

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

kształcenia ogólnego w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Omawiana podstawa programowa ma obowiązywać już w roku szkolnym 2017/2018. Podstawa programowa ma obowiązywać w:

przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

w innych, niż wymienione powyżej, formach wychowania przedszkolnego,

w klasach I, IV, oraz VII szkoły podstawowej,

szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Po „nowemu” uczyć się będą także uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Nowa podstawa programowa dotyczy także uczniów szkoły policealnej, ale tylko I semestru. Uczniów kolejnych semestrów szkół policealnych w roku szkolnym 2017/2018 będzie obowiązywała podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Z podstawy programowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, w roku szkolnym 2017/2018 korzystać będą także klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

Przepisy rozporządzenia nie obejmują podstawy programowej 4 – letniego liceum oraz 5 letniego technikum. Zmiany programowe w tych szkołach rozpoczną się dopiero od roku szkolnego 2019/2020. O branżowej szkole II stopnia także nie ma mowy w omawianym projekcie rozporządzenia. A to dlatego, że w przypadku branżowej szkoły II stopnia zmiany programowe rozpoczną się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego głównym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie ma być realizowane przez zapewnienie odpowiedniej opieki, wychowania oraz nauczania, a prowadzić ma oczywiście do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości niezbędnej do podjęcia nauki w szkole na początkowym etapie edukacji. Zajęcia w przedszkolach mają być prowadzone w takich sposób, aby dzieci rozwinęły dobre nawyki, jak również zachowania prowadzące do dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, czy też sprawność ruchową. Zajęcia dla przedszkolaków mają na celu budowanie wrażliwości dzieci (w tym wrażliwości estetycznej), poznanie wartości oraz norm społecznych, czy też poznanie kultury i języka regionalnego. Przedszkolak powinien być oczywiście samodzielny, jeść sztućcami, zgłaszać swoje potrzeby oraz komunikować się z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Przedszkolaki mają znać literki, odczytywać cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, także rozpoznawać symbole narodowe. Z kolei uczniowie 8 – letniej szkoły podstawowej już od I klasy będą się uczyć języka obcego nowożytnego. Drugi język obcy dojdzie dopiero w VII klasie, a biologia i geografia w V. Uczniowie szkół podstawowych będą się uczyć także historii, matematyki, informatyki, chemii, fizyki, a także mieć zajęcia wychowania fizycznego.