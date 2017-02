Zmiany w liście lektur - co będą czytać uczniowie w szkole podstawowej?

We wtorek minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego do 8-letnich szkół podstawowych. Opisane jest w niej, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

W nowej podstawie programowej na języku polskim wymienione są określone lektury, które uczniowie będą musieli przeczytać. Obok klasyki literatury polskiej i światowej na liście są też pozycje, które dotąd nie były w szkołach obowiązkowo omawiane.

Podstawa programowa z języka polskiego wyodrębnia trzy etapy edukacyjne: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII. W klasach I-III lista lektur zawiera tylko "propozycje do wspólnego i indywidualnego czytania". Od IV klasy lektury szkolne dzielą się na obowiązkowe i uzupełniające, czyli zalecane. Jednocześnie zaznaczono, że obok lektur obowiązkowych w każdym roku szkolnym uczniowie będą musieli obligatoryjnie przeczytać także dwie wybrane lektury z listy uzupełniającej.

W stosunku do projektu podstawy, który pod koniec grudnia został skierowany do konsultacji i uzgodnień, wprowadzono w liście lektur nieduże zmiany.

W klasach I-III na liście lektury pojawiła się "Zaczarowana zagroda" Czesława Centkiewicza, zamiast proponowanego wcześniej "Anaruka, chłopca z Grenlandii" tego samego autora. W klasach IV-VI do listy lektur obowiązkowych dopisano "pieśni i piosenki patriotyczne".

Najwięcej zmian jest na liście dla klas VII i VIII. Do listy lektur obowiązkowych dopisano fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca. Na liście lektur uzupełniających w miejsce fragmentów "Pamięci i tożsamości" Jana Pawła II wpisano "Przekroczyć próg nadziei". Zrezygnowano zaś z "Widzieć przez trzy dni" Heleny Keller.

Zgodnie z podpisaną podstawą programową na liście lektur dla klas I-III znalazły się: "Baśnie" (do wyboru) Hansa Christiana Andersena, "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)" Justyny Bednarek, wiersze ze zbioru "Brzechwa dzieciom" Jana Brzechwy, "Zaczarowana zagroda" Czesława Centkiewicza, "Cukierku, ty łobuzie!" Waldemara Cichonia, "Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą" Agnieszki Fraczek, "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej, "Detektyw Pozytywka" Grzegorza Kasdepke, "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" Leszka Kołakowskiego, "Dziewczynka z parku" Barbary Kosmowskiej, "Karolcia" Marii Krueger, "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren, "Doktor Dolittle i jego zwierzęta" Hugh Loftinga, "Sposób na Elfa" Marcina Pałasza, "Asiunia" Joanny Papuzińskiej, "Kapelusz Pani Wrony" Danuty Parlak, "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego, "Pamiętnik Czarnego Noska" Janiny Porazińskiej, "Drzewo do samego nieba" Marii Terlikowskiej, "Wiersze dla dzieci" Tuwima, "O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach" Barbary Tylickiej, "Najpiękniejsze wiersze" Danuty Wawiłow, "Afryka Kazika" oraz "Dziadek i niedźwiadek" Łukasza Wierzbickiego.