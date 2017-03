Przedszkolaki i uczniowie w trudnej sytuacji – reforma oświaty 2017 r.

Skłaniam się ku temu, że jest to powrót do szkoły lat 70, czyli szkoły, w której wszystko było odgórnie ustalone, w której nauczyciel miał robić to, co zostało określone przez Ministra – rozmowa z Burmistrzem Krzysztofem Skolimowskim